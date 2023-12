Montpellier : Michel Der Zakarian confirme l’arrivée de Tanguy Coulibaly

À mesure que les heures s’égrènent, l’arrivée de Tanguy Coulibaly se précise à Montpellier. Exilé en Allemagne depuis 2019, l’avant-centre formé au Paris Saint-Germain est appelé à venir renforcer le front de l’attaque héraultaise qui a encore montré ses limites ce dimanche face à l’AS Monaco (2-0), à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. C’est d’ailleurs à l’issue de cette confrontation face au club de la Principauté que l’entraîneur du MHSC Michel Der Zakarian a confirmé la signature imminente du joueur de 22 ans, libre depuis la fin de son contrat avec le VfB Stuttgart.

«Oui. On a essayé de le faire en fin de mercato dernier. On a l’opportunité de le faire car il est livre. Il peut jouer sur les deux côtés, il a joué en pointe aussi mais je pense que c’est quand même plus un joueur de côté. Il arrive ce soir, il passera la visite médicale (lundi) et on va le tester pour voir où il en est, ce qu’il peut faire. On a assez de blessés, on ne va pas blesser un joueur qui arrive», a indiqué le technicien de 60 ans en zone mixte. Pour rappel, Tanguy Coulibaly devrait s’engager en faveur de la Paillade pour les deux prochaines saisons.