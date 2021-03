Euro U21 : les compositions d'équipes de Russie-France

Les Bleuets sont au pied du mur. Après leur défaite contre le Danemark (0-1) jeudi lors de la 1ere journée de la phase de groupes de l'Euro Espoirs, les joueurs de Sylvain Ripoll doivent impérativement réagir ce soir (21h) contre la Russie. La formation russe s'est largement imposée lors de son premier match contre l'Islande (4-1) et avait pris la tête de ce groupe C, avant que les Danois n'enchaînent un deuxième succès contre l'Islande plus tôt dans la journée.

C'est donc un gros défi qui attend les U21 tricolores. Pour cela, Ripoll apporte quelques petites modifications à sa composition d'équipe. Les Bleuets se présentent en 4-3-3 en Hongrie avec Dagba et Konaté pour remplacer Fofana et Badiashile derrière. Le milieu est chamboulé : exit Guendouzi, Camavinga et Kamara. Tchouaméni, Soumaré et Ikoné sont conviés. Devant, rien ne change, avec le trio Faivre, Edouard, Gouiri. En face, les Russes se présentent en 4-1-3-2. Auteur de deux passes décisives et d'un but contre l'Islande, Fedor Chalov sera à surveiller.

Les compositions d'équipes :

Russie : Maksimenko - Maslov, Diveyev, Evgenyev, Tiknizyan - Oblyakov - Makarov, Glebov Zakharian - Lesovoy, Chalov

France : Lafont - Dagba, Koundé, Konaté, Truffert - Tchouaméni, Soumaré, Ikoné - Faivre, Edouard, Gouiri