RC Lens : Naples repasse à l’attaque pour Kevin Danso

Kim Min-jae parti au Bayern Munich contre 50 millions d’euros, le Napoli entend se renforcer en conséquence en vue de la saison prochaine. Le club italien qui aura bien besoin d’un renfort à ce poste où il manque toujours un joueur pour évoluer aux côtés d’Amir Rrahmani. Ciblant le Japonais Ko Itakura du Borussia Mönchengladbach, les Napolitains ont surtout eu en tête un joueur de Ligue 1, à savoir Kevin Danso (24 ans).

Le défenseur international autrichien (13 capes) est depuis deux saisons une référence du RC Lens et il a pris une dimension encore plus importante lors du dernier exercice. Solide dans les duels, rassurant défensivement et appliqué dans la relance, il est vite apparu dans les petits papiers du club napolitain. Pour autant, cela n’a pas été au goût du RC Lens. Nous vous avons d’ailleurs fait part de négociations entre les Artésiens et le joueur pour une prolongation et celle-ci était en bonne voie.

Le Napoli est repassé à l’attaque

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Racing Club de Lens, Kevin Danso s’y sent bien et aurait l’occasion de découvrir la Ligue des Champions avec les Nordistes. Pour autant, le fait d’évoluer à Naples est également une belle opportunité et le média local italien Il Mattino a révélé que les Partenopei avaient trouvé un accord avec les agents du joueur. Séduit par cette approche, d’autant que le coach Rudi Garcia en fait sa priorité, Kevin Danso se verrait bien évoluer à Naples.

Cependant, le joueur ne souhaite pas forcer son départ comme nous pouvons vous l’affirmer et s’il a donné son feu vert pour un départ au Napoli, ce dossier est loin d’être bouclé. En effet, Naples devra se mettre d’accord avec Lens qui n’entend pas perdre un autre élément fort après les départs de Loïs Openda (43M€ hors bonus, RB Leipzig) et Seko Fofana (25M€ hors bonus, Al-Nassr. Le média italien a également expliqué qu’il faudrait proposer plus de 30 millions d’euros pour espérer convaincre Lens.