La grosse annonce de la presse sudaméricaine sur le mercato de l’OM !

On le sait, l’Olympique de Marseille est déjà au four et au moulin cet été. En plus du poste de gardien de but, où tout indique que l’Espagnol Alvaro Vallés (Las Palmas) remplacera son compatriote Pau Lopez, qui partira à Côme, les Marseillais veulent renforcer leur secteur offensif. Plusieurs joueurs sont ainsi attendus, surtout que l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang reste assez flou.

Plusieurs joueurs sont ainsi dans le viseur. Il y a la piste qui mène au Gunner Eddie Nketiah, révélée en exclusivité dans nos colonnes. Mais aussi et surtout Mason Greenwood, l’attaquant de Manchester United. Seulement, la concurrence est rude dans ce dossier, où on retrouve aussi la Lazio ainsi que Naples. Dans le même temps, une autre rumeur a commencé à prendre de l’ampleur dans les médias italiens et sudaméricains…

C’est bien parti

C’est un possible retour d’Alexis Sanchez. Libre de tout départ après une saison à l’Inter, l’ancien de la maison phocéenne est libre, et est plutôt intéressé par un retour au Vélodrome. Ce week-end, TNT Sports Chile va même jusqu’à dire que le retour d’Alexis Sanchez, 35 ans, est imminent. Tout pourrait se conclure rapidement, autour d’un contrat d’un an pour celui qui avait inscrit 18 buts en 44 matchs lors de la saison 2022/2023.

Il avait plutôt marqué les esprits et réalisé de belles choses sur le front de l’attaque marseillaise. Le Tocopillano était ensuite reparti en Italie où il a eu un rôle plutôt anecdotique, avec 23 rencontres (seulement 6 en tant que titulaire) pour 2 buts et 5 passes décisives en Serie A avec les Milanais. C’est donc un possible joli cadeau à venir pour Roberto de Zerbi…