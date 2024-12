OM : Pablo Longoria dresse le bilan de la mi-saison

À quelques jours de défier Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France, Pablo Longoria a décidé d’organiser sa traditionnelle conférence de presse de mi-saison. Un moyen de revenir sur tous les épisodes que l’OM a connus depuis le début de cette nouvelle campagne de Ligue 1, mais aussi de répondre à toutes les questions et autres rumeurs gravitant autour des Phocéens. Des informations autour de Paul Pogba jusqu’aux supposées brouilles internes dans les différents secteurs du club marseillais, le président espagnol n’a pas mâché ses mots et a joué, comme à son habitude, la carte de la transparence : «un club de football, ça demande de l’unité. Dans tous les clubs où j’ai travaillé, c’est très important que tout le monde aille dans la même direction, même si ça ne veut pas dire qu’on n’est pas ouvert à la discussion. Le dialogue est important, mais quand une décision est prise, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Ces discussions sur le secteur administratif du club, c’est inhérent à l’OM».

L’été dernier, après une saison décevante, l’OM a opéré des petites modifications en interne en ramenant Roberto De Zerbi et Giovanni Rossi afin de créer une belle cohésion entre tous les acteurs du club avec un objectif partagé : «ce n’est pas simple d’avoir une réussite à Marseille. L’OM ne donne pas beaucoup de temps à personne. Comme club, nous devons accompagner les joueurs sur plusieurs plans dans la vie. Nous sommes avec un effectif plus jeune que l’année dernière. Beaucoup de choses ont été mises en place, tout n’est pas parfait mais on cherche à construire quelque chose de solide, avec de l’unité. Je pense que cela créer une dynamique positive», a expliqué Pablo Longoria. D’ailleurs, en début de semaine, le club marseillais a décidé de nommer Lassad Hasni alias "Titou" au poste de directeur du Centre de Formation, succédant ainsi Yan Danielou : «il y a eu des changements dans le centre de formation, on est très content de l’arrivée de Titou Hasni. On veut que la partie sportive travaille ensemble, avec des objectifs partagés».

Une direction forte et unie

Avec un mercato XXL marqué par les arrivées d’Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood ou encore Geronimo Rulli pour ne citer qu’eux, l’objectif de l’OM était bien évidemment de se battre dans le haut du panier et à l’approche de la mi-saison, les Phocéens de Roberto De Zerbi sont 2èmes de Ligue 1, à sept points du Paris Saint-Germain : «si on se projette en juillet, on s’était fixé l’objectif de la qualification en Ligue des champions. Pour nous, c’est très important. Le bilan pour le moment d’être à deux points par match, c’est dans les objectifs, je suis satisfait. Maintenant, on verra à la fin de la saison, c’est là qu’on pourra faire le bilan. Pour le moment, on est dans une dynamique positive. C’est important de voyager comme on voyage aujourd’hui. On est satisfait du travail du staff technique commandé par Roberto De Zerbi. On voit chaque semaine que les idées de jeu s’améliorent», a déclaré Pablo Longoria, à l’heure où l’OM a élaboré de nombreux changements dans sa hiérarchie.

L’importance pour Pablo Longoria était de retrouver une stabilité au club après plusieurs entraîneurs, joueurs et assistants passés à Marseille ces dernières saisons : «après une saison décevante comme la saison dernière, on a fait beaucoup d’analyse et de l’autocritique. On a voulu démarrer un nouveau cycle en juin, quand Frank McCourt est venu. On veut retrouver de la stabilité dont on a manqué ces dernières saisons. On veut lancer un cycle de trois saisons, avec un coach comme Roberto De Zerbi, avec Medhi Benatia sur la partie sportive qui fait un travail très important. Il s’améliore chaque jour dans son rôle, il amène un leadership et un savoir-faire dont on est très content». Il n’a néanmoins pas caché les certaines tensions : «Jean-Pierre Papin, on est content de son travail avec la Pro 2. C’est vrai qu’il y a eu des tensions en interne, il ne faut pas le cacher.»

Le président de l’OM a aussi souligné la nécessité d’avoir des anciens du club revenir comme Jean-Pierre Papin mais aussi Fabrizio Ravanelli : «l’identification au club avec des anciens joueurs dans l’organisation, comme Fabrizio Ravanelli, nous donne de la crédibilité en interne et en externe. Je vois de l’unité, un groupe de travail qui se met en place. Je suis très satisfait. C’est important d’avoir des figures comme Giovanni Rossi pour accompagner le coach aussi, c’est le chef du staff si on peut dire, qui filtre beaucoup de messages. Je vois un groupe de dirigeants qui travaillent d’une façon qui me fait plaisir. Je vois de l’unité. On cherche à construire quelque chose de solide, de se projeter vers l’avenir. Ce sont des choses qui aident à créer une dynamique positive». En tout cas, le soleil brille et les sourires sont radieux sur la Canebière.