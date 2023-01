L’OM annonce un accord de principe avec Azzedine Ounahi !

La suite après cette publicité

L’Olympique de Marseille se donne les moyens de rester au sommet de la Ligue 1. Séduisant dans le jeu depuis le début de la saison, le club phocéen n’est pas en reste au moment des traditionnelles négociations lors du mercato. Fort de l’arrivée de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, le board marseillais peut désormais se targuer d’avoir mis la main sur Azzedine Ounahi, grande promesse du SCO d’Angers.

Du haut de ses 22 ans, le natif de Casablanca attirait pourtant de très nombreuses convoitises après avoir réalisé un Mondial qatari XXL. Impressionnant dans l’entrejeu des Lions de l’Atlas, notamment face à l’Espagne puis contre le Portugal, avant de voir les Bleus stopper une formidable épopée aux portes de la finale, Ounahi ne manquait, en effet, pas de prétendants. Parmi les plus gros cadors européens, le Napoli semblait d’ailleurs en position idéale, mais l’actuel leader de Serie A s’est finalement fait griller la politesse par des dirigeants marseillais déterminés.

À lire

Pablo Longoria confirme l’intérêt de l’OM pour Azzedine Ounahi

L’OM remporte la mise et s’offre l’une des plus belles révélations du Mondial !

«L’Olympique de Marseille annonce un accord de principe avec Angers SCO, pour le transfert définitif d’Azzedine Ounahi», précise le communiqué du club pour officialiser la nouvelle. Plus convaincant que le club Partonopei, l’OM s’est également défait de l’Inter Milan ou encore de Leeds United pour arracher la pépite marocaine. Une excellente nouvelle pour les Olympiens puisque le profil du joueur semble parfaitement correspondre à ce que recherche la direction pour son milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Très à l’aise technique avec un gros volume de jeu et capable de jouer dans tous les postes de l’entrejeu, Azzedine Ounahi pourrait rapidement s’intégrer au système d’Igor Tudor d’autant plus qu’il connaît déjà très bien le championnat de France. «La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu’on ne le croit au premier abord», déclarait Pablo Longoria, il y a peu dans les colonnes de L’Équipe.