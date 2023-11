Real Madrid : Éder Militão va être prolongé à son tour

Les efforts d’Éder Militão vont être récompensés. Blessé depuis le début de saison, le défenseur central travaille pour revenir le plus vite possible. On parle d’un retour au début de l’année 2024. Son abnégation devrait lui permettre de retrouver rapidement un bon niveau, mais aussi un nouveau contrat. Ces dernières semaines, le Real Madrid s’active pour prolonger plusieurs joueurs cadres de l’effectif.

Vinicius Jr, Camavinga, ou encore Rodrygo Goes, nombreux sont les Madrilènes qui vont poursuivre l’aventure sur le long terme. D’après Mundo Deportivo, Éder Militão est le prochain sur la liste. L’ancien défenseur de Porto s’apprête à être prolongé jusqu’en 2028 ou 2029, alors que son contrat se terminait en 2025. L’officialisation devrait avoir lieu dans la semaine. De quoi motiver encore plus le Brésilien dans sa convalescence.