Le Real Madrid a déjà blindé 5 stars

Le Real Madrid prépare l’avenir. En 2024, le club de la capitale va devoir faire des choix forts. En effet, il faudra trouver un nouvel entraîneur alors que le contrat de Carlo Ancelotti touchera à sa fin et qu’il n’est pas prévu qu’il prolonge son bail, sauf retournement de situation. Pour remplacer le Mister, qui a de fortes chances de prendre les commandes du Brésil, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont déjà coché plusieurs noms. Ceux qui reviennent le plus souvent sont ceux de Zinedine Zidane et de Xabi Alonso. Ce vendredi, la piste menant à José Mourinho est également évoquée.

Si les Madrilènes n’ont pas encore trouvé leur futur homme fort, ils avancent sur d’autres dossiers tout aussi importants. En effet, AS révèle ce vendredi que l’écurie présidée par Florentino Pérez travaille depuis plus d’une année sur plusieurs prolongations de contrat. Et elle est parvenue à boucler les cinq dossiers sur lesquels elle planchait. Le média ibérique révèle ainsi que Vinicius Jr, Eduardo Camavinga, Eder Militão, Rodrygo et Federico Valverde ont tous accepté de prolonger l’aventure avec le club de la capitale qui compte sur eux au présent et au futur.

Des clauses libératoires dissuasives pour l’Arabie saoudite

Selon AS, le Real Madrid annoncera la prolongation de Vini Jr en premier. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international auriverde va parapher un nouveau bail jusqu’en 2027. Il sera donc encore Madrilène pour quatre ans. Une excellente nouvelle pour le club et le joueur, qui va devenir l’un des éléments les mieux payés du groupe. Les deux parties se sont déjà entendues depuis plusieurs mois mais les Madrilènes voulaient boucler d’autres dossiers afin d’annoncer plusieurs prolongations. AS précise qu’une fois la nouvelle annoncée, Vinicius Jr tiendra une conférence de presse aux côtés de Florentino Pérez à Valdebebas. Pour l’occasion, il sera accompagné de sa famille et des ses amis. Après Vinicius, le Real Madrid annoncera les prolongations de Camavinga, Valverde, Militão et Rodrygo jusqu’en 2028.

Pour tous ces joueurs, Vini compris, les Merengues vont inclure une clause libératoire de 1 milliard d’euros. Le but est de décourager les clubs intéressés, notamment les écuries saoudiennes. Florentino Pérez veut éviter une fuite des talents, lui qui a perdu Karim Benzema (Al-Ittihad) l’été dernier. Le président avait ouvert la porte au joueur de 35 ans suite aux services que le Français a rendu durant plusieurs années au clubs. Cette fois-ci, la donne est différente puisque les cinq joueurs cités sont bien plus jeunes (entre 20 et 25 ans) et peuvent évoluer encore là-bas durant un moment. Après ces cinq dossiers prioritaires, le Real Madrid compte amorcer les discussions pour étendre le bail de Thibaut Courtois, qui est actuellement lié à son club jusqu’en juin 2026. L’avenir s’écrit aujourd’hui à Madrid.