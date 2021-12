Arsenal : Mikel Arteta et le doute qui plane sur l'avenir de Lacazette et Nketiah

Avec le mercato hivernal qui va bientôt ouvrir ses portes, les clubs commencent à stresser sur certains dossiers, notamment ceux des joueurs en fin de contrat en juin prochain. Du côté d'Arsenal, c'est notamment le cas du Français Alexandre Lacazette et de l'Anglais Eddie Nketiah. Les deux attaquants pourront négocier librement avec d'autres écuries dès le mois de janvier et le doute est toujours omniprésent sur leur avenir respectif du côté de Londres. Interrogé sur le sujet, Mikel Arteta ne s'est pas forcément montré rassurant.

«Nous avons une ombre, elle est là et, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de la changer. Nous y travaillons pour essayer de la rendre la plus petite possible et la plus claire possible, mais c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que les contrats ont des détails, leur calendrier est délicat et nous essayons de le résoudre, a expliqué l'Espagnol avant de poursuivre. Cela dépend de chaque cas, de la situation du joueur, des minutes qu'il joue, de sa volonté ou de l'offre que vous avez.»