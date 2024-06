PSG : Daniel Riolo s’en prend violemment à Nasser Al-Khelaïfi

Le Real Madrid a patienté, mais le club merengue a bel et bien réussi à s’offrir Kylian Mbappé sans verser le moindre centime au Paris Saint-Germain. Et pour Daniel Riolo, si la Casa Blanca est parvenu à réaliser cet incroyable coup avec le capitaine de l’équipe de France, c’est à cause de Nasser Al-Khelaïfi dont les compétences ont sérieusement été remises en question par le célèbre éditorialiste.

«L’institution, quand elle est mal incarnée, quand elle est trainée dans la boue par un président incompétent. (…) Celui qui a fait le plus de mal à l’institution PSG, ce n’est pas Mbappé, c’est Monsieur Nasser Al-Khelaïfi, cet incompétent de président qui n’a pas vendu le joueur quand il fallait le vendre, qui a fait la merde qu’il a fait en le gardant pour le laisser partir libre, qui a impliqué un président de la République, qui a fait voyager sa mère à qui il a promis des milliards… et sa mère elle les a pris les milliards! Ils ont tous fait de la merde, mais le principal responsable, ça reste le président», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.