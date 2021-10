LdC, Atlético : la réponse glaçante de Diego Simeone aux critiques de Jürgen Klopp

Digeo Simeone et Jürgen Klopp ne partiront peut-être pas en vacances ensemble. Alors que l'Atlético de Madrid et Liverpool vont s'affronter ce mardi (21h) pour l'un des chocs de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue des Champions (groupe C), l'entraîneur des Reds a critiqué le style de jeu pratiqué par les Colchoneros, et donc indirectement la vision des choses de son homologue espagnol. « Je ne comprends pas le football qu'ils pratiquent, avec la qualité qu'ils ont. Ils pourraient jouer du bon football mais ils restent (en bloc) bas et procèdent en contres », a-t-il ainsi expliqué en conférence de presse.

Forcément, l'avis de Diego Simeone sur cette déclaration intéressait les journalistes présents pour la conférence de presse des Madrilènes. « Ce que je pense des critiques de Jürgen Klopp sur le style de jeu de l'Atlético ? Rien », a simplement lâché froidement le technicien de 51 ans. Une réponse sèche qui en dit malgré tout long sur la façon dont il a perçu cette prise de parole à son égard et à celui de ses joueurs. De quoi donner une motivation supplémentaire à ses hommes pour triompher de Liverpool ? Klopp n'a lui peut-être toujours pas digéré l'élimination de son équipe l'an dernier contre les Colchoneros, en 8ème de finale de C1. Le match est en tout cas lancé, reste à savoir quelle patte aura le dernier mot dans le jeu.

