Monaco - Lens : les compositions officielles

Duel d’invaincus à Louis II ! l’ASM reçoit Lens cet après-midi à 15h, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Les Monégasques, vainqueurs contre Saint-Etienne (1-0) puis à Lyon (2-0), visent un troisième succès pour repasser provisoirement leaders et imposer leur rythme au PSG. Ils passeront un test face à des Sang et Or qui ont aussi 6 points, après leurs succès à Angers (1-0) et contre Brest (2-0), mais qui restent sur un crève-coeur européen face au Panathinaikos, qui leur a fermé la porte de la Ligue Conférence.

Pour cette affiche, Monaco aligne Balogun seul en pointe, devant la trio Akliouche - Minamino - Ben Seghir. Magassa et Zakaria seront devant la défense, composée en charnière de Singo et Mawisso, sur les côtés de Teze et Ouattara. Côté Lensois, Khusanov prend la place de Danso dans la défense à 3 entre Gradit et Medina. Thomasson et Diouf sont au milieu de terrain, Saïd en pointe devant Zaroury et Sotoca.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

Les compositions

Monaco : Kohn - Teze, Singo, Mawissa, Ouattara - Magassa, Zakaria - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Balogun

Lens : Samba - Gradit, Khusanov, Medina - Aguilar, Thomasson, Diouf, Chavez - Zaroury, Sotoca - Saïd