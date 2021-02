OL : l'effectif est armé pour le titre selon Mathieu Valbuena

Deuxième de Ligue 1 à seulement trois points du leader lillois, Lyon rêve de pouvoir remporter à nouveau le championnat (dernier titre en 2008). En cas de victoire face à l’OM ce dimanche, les Gones peuvent mettre la pression sur le LOSC.

Interrogé dans L'Equipe sur les chances de Lyon d’être champion de France, Mathieu Valbuena est optimiste et voit une équipe et un effectif capable de tenir sur la durée. « Cette équipe est programmée pour finir en tête du championnat. Le problème de Lyon, c’est plus contre les petits à domicile, car ils sont présents sur les gros matches, et celui-là en est un pour eux. Memphis Depay me surprend. Quand je l’ai connu, il n’avait pas le même rendement. Il faisait beaucoup de superflu, mais manquait d’efficacité dans le dernier geste. » Premières réponses ce dimanche face à l’OM.