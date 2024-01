FC Barcelone, arbitrage : Joan Laporta s’en prend au Real Madrid

Que cela soit sur le terrain, mais aussi en dehors, le Real Madrid et le FC Barcelone n’hésitent pas à se faire la guerre. Samedi soir, le Real Madrid, au terme de sa victoire obtenue face à Almería (3-2), s’est fait attaquer et l’entraîneur d’Almeria, expulsé lors de la rencontre, n’a pas hésité à dire qu’il s’agissait d’un scandale arbitral. «Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive ici (au Bernabeu), je n’ai pas de mots pour résumer ce qu’il vient de se passer aujourd’hui. De toute façon, vous avez tous vu», a-t-il réagi.

En effet, trois décisions favorables au Real Madrid après une utilisation du VAR à outrance a fait grincer des dents en Espagne. Et forcément, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, en a profité. Présent lors d’une cérémonie organisée par le journal catalan Mundo Deportivo, Laporta n’a pas hésité à s’en prendre au Real Madrid au sujet de la controverse arbitrale. «Ce qu’il s’est passé au Bernabéu est une honte !», a-t-il d’abord lâché.

Joan Laporta assure qu’il existe des pressions envers les arbitres

Avant d’assurer que les arbitres de RFEF étaient victimes de pression. «Je pense que le collectif arbitral doit répondre à une série de pressions qui se sont produites tout au long de la saison avec les arbitres. Le collectif arbitral doit donner des réponses aux pressions qu’ils reçoivent cette saison, s’ils ne le font pas, il faut des démissions», a-t-il ensuite ajouté, avant de revenir sur l’état actuel du FC Barcelone.

Et là aussi, Laporta en a remis une couche sur l’arbitrage. «En tout cas, je suis content parce que nous avons gagné hier (Contre le Real Betis). Nous nous sentons plus forts et plus soudés, mais ce que nous voulons, c’est qu’il y ait des récompenses sportives, et il y a des journées où nous aurions pu prendre des points, à cause d’une meilleure décision arbitrale ou à cause d’un ré-arbitrage de la VAR, mais cela ne s’est pas produit». Reste à savoir comment réagira le Real Madrid, surtout après cette critique de son éternel rival.