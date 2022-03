Le FC Barcelone peut-il gagner la Liga ?

La suite après cette publicité

Douze points. C'est ce qui sépare actuellement le Real Madrid, leader de la Liga, du FC Barcelone, troisième. Une avance qui pourrait être réduite à neuf points en cas de victoire lors de ce match en retard qu'ont les Barcelonais, face au Rayo Vallecano. Si ce matelas reste assez confortable pour les Madrilènes, le match d'hier a visiblement installé des doutes dans la tête des supporters et des journalistes merengues.

Du côté de Madrid, on commence à avoir peur. Certains articles d'opinion publiés après la débâcle au Bernabeu vont dans ce sens, et un sondage sur le site du quotidien AS confirme la tendance : 54% des votants estiment que le Real Madrid peut très bien perdre ce titre. Forcément, les réactions à chaud sont toujours assez tranchées et ont tendance à ne pas être mesurées, mais les troupes de Carlo Ancelotti inquiètent. Sans même parler du Clasico perdu, dans bien des matches, les Madrilènes ont proposé un contenu assez médiocre et s'en sont sortis grâce aux individualités, et le tacticien italien était d'ailleurs assez critiqué avant l'exploit face au PSG, qui a, le temps de quelques jours, un peu tout effacé.

Plus de pessimisme madrilène que d'optimisme catalan

Et surtout, le FC Barcelone de Xavi fait peur. Les Barcelonais sont devenus un véritable rouleau compresseur qui enchaîne les victoires, avec sept succès et un nul sur les huit dernières journées, et un calendrier assez abordable en vue, avec, après le choc face à Séville au Camp Nou au retour de la trêve, des duels face à des équipes du bas de tableau comme Levante et Cadiz. Les Madrilènes, eux, doivent encore se déplacer à Séville, mais aussi chez les voisins de l'Atlético. Dans les médias madrilènes, on semble ainsi convaincu que de nouveaux points vont être perdus dans les semaines à venir...

D'ailleurs, c'est surtout à Madrid qu'on semble penser que le Barça peut revenir et vraiment aller au bout pour le titre. Les médias catalans eux restent plus mesurés, et se contentent surtout d'encenser leurs joueurs et leur entraîneur, sans vraiment évoquer la possibilité de gagner cette Liga 2021/2022. Une chose est sure, les prochaines semaines vont être passionnantes !