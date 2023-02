Serie A : la Juventus assure contre la Fiorentina avant de retrouver Nantes en Ligue Europa

Avant d’affronter Nantes en Ligue Europa jeudi prochain dans son antre, la Juventus recevait la Fiorentina pour le compte de la 22ème journée de Serie A. Une rencontre aux allures de répétition générale donc pour les Bianconeri. Après avoir connu une fin de mois de janvier délicate marquée par un nul face à l’Atalanta (3-3) et une défaite face à Monza (0-2), les joueurs de Massimiliano Allegri vont mieux avec notamment deux victoires, sur la Lazio (1-0) en Coppa et la Salernitana (3-0) en championnat. La rencontre commençait sur un faux rythme et le club turinois se montrait en attaque après dix minutes d’observation. Filip Kostic frappait une première fois à bout portant mais son tir frôlait le montant de Pietro Terracciano (12e) puis il butait sur le gardien toscan quelques minutes plus tard (23e).

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 9 Juventus 29 22 13 5 4 34 17 17 14 Fiorentina 24 22 6 6 10 23 29 -6

Peu après la demi-heure de jeu, Angel Di Maria récupérait un ballon mal dégagé dans la surface adverse et trouvait Adrien Rabiot au second poteau d’un centre astucieux. Le milieu français ne se faisait pas prier pour catapulter le ballon malgré la bonne intervention du portier de la Fio (34e, 1-0). Au retour des vestiaires, le rythme retombait légèrement et il fallait attendre l’heure de jeu pour voir une nouvelle occasion. Dusan Vlahovic pensait faire le break d’un subtil piqué après une passe en profondeur d’Angel Di Maria mais la réalisation du Serbe était annulée pour un hors-jeu (60e). Quelques minutes plus tard, Moïse Kean plaçait un tir à bout portant bien repoussé par Pietro Terracciano(67e). En toute fin de match, Gaetano Castrovilli pensait égaliser après une belle frappe aux abords de la surface turinoise mais sa réalisation était annulée pour un hors-jeu alors qu’il semblait également y avoir faute sur Manuel Locatelli (90e). Au classement, la Juventus revient en première partie de tableau, à la 9ème place de Serie A, grâce à cette victoire et prépare au mieux la réception de Nantes jeudi prochain.

