PSG : le message fort de Kylian Mbappé

Alors que le Paris Saint-Germain traverse actuellement une situation sportive très délicate après deux défaites face à Marseille en Coupe de France mercredi dernier (2-1) et contre Monaco ce samedi en Ligue 1 (3-1), le club parisien doit vite réagir s’il ne veut pas tout perdre en l’espace de quelques jours seulement.

En effet, le PSG doit affronter le Bayern ce mardi au Parc des Princes en Ligue des Champions pour le match aller entre les deux formations. Et les joueurs de Christophe Galtier semblent au plus mal. Afin de montrer l’unité du groupe parisien, Kylian Mbappé a publié un message sur son compte Instagram avec le logo du club de la capitale et la phrase : «restons forts et unis.»

