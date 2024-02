Strasbourg-PSG : Gianluigi Donnarumma n’est pas content

En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé difficilement sur la pelouse de Strasbourg (1-2). Intéressant lors du premier acte, les ouailles de Luis Enrique ont coulé en deuxième période et auraient pu perdre des points bêtes sans un grand Gianluigi Donnarumma, auteur de sept parades ce soir. Interrogé à l’issue de la rencontre, l’ancien gardien de l’AC Milan a fait part de son mécontentement face à cette victoire compliquée.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 20 31 14 5 1 48 17 2 Nice 38 19 9 11 5 3 20 11 3 Brest 35 19 12 10 5 4 29 17 4 Monaco 34 19 9 10 4 5 36 27 5 Lille 32 19 10 8 8 3 24 14 6 Reims 30 19 1 9 3 7 25 24 7 Marseille 29 19 7 7 8 4 28 21 Voir le classement complet

«Un bon match de l’équipe. Ici, c’est dur de gagner, rappelle le portier de 24 ans. C’est la fin d’une série pour Strasbourg et c’est dur de gagner ici. Ce sont trois points importants pour le titre. Je ne suis pas content des dernières quinze minutes de l’équipe. C’est important de conserver la possession et cela a été très dur pour nous en seconde période. Pour nous, c’est très important de finir le match d’une autre manière. On va continuer de travailler pour cela. On va améliorer ça. Nous sommes une équipe très forte. On va toujours bien travailler, mais nous devons améliorer ça pour devenir une équipe du top niveau. Si je me sens chaud ? Oui (rires).»