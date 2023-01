Liga : Fran Garcia fait douter le Real Madrid !

La suite après cette publicité

Une saison de plus, Fran Garcia brille du côté du Rayo Vallecano. Le latéral gauche s’affirme comme l’un des meilleurs à son poste en Espagne, tant dans le registre défensif que lorsqu’il faut attaquer. Le tout à 23 ans. Et forcément, dans ces conditions, ça commence sérieusement à se bousculer pour lui. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, qui le connaît bien puisqu’il est passé par les équipes de jeunes du Real Madrid en début de carrière d’entraîneur, souhaite le récupérer.

Justement, cette affaire concerne aussi le Real Madrid. Dans quelle mesure, puisqu’il s’agit d’un joueur appartenant au Rayo Vallecano qui pourrait rejoindre la Bundesliga ? Et bien les Madrilènes, comme c’est habituel lorsqu’ils se séparent de jeunes éléments prometteurs, ont conservé des droits du joueur. En l’occurrence, ils ont 50% des droits du latéral formé à La Fabrica…

À lire

Affaire Vinicius Jr : le communiqué du Real Madrid

Récupérer 5 M€, ou en débourser 5, telle est la question

La clause libératoire de Garcia est de 10 millions d’euros, un montant que le Bayer Leverkusen est prêt à mettre sur la table dans les jours à venir. Le Real Madrid récupèrerait 5 millions d’euros, et les 5 autres iraient au Rayo. Mais les dirigeants merengues estiment que c’est trop peu… Surtout, comme l’indique Marca, ils ne veulent pas laisser filer un joueur qui pourrait potentiellement être utile dans un avenir très proche, à l’heure où les côtés de la défense sont un des principaux points faibles du champion d’Europe en titre.

La suite après cette publicité

Qui plus est, sachant que divers médias ibériques affirment que l’avenir de Ferland Mendy au Bernabéu est plutôt incertain. Les Madrilènes envisagent donc sérieusement de payer ces 5 millions d’euros au Rayo pour acheter l’intégralité des droits du joueur, et donc éviter son départ en Allemagne. Il faut dire que, un peu comme le PSG, le Real Madrid veut plus de joueurs nationaux dans son effectif et Fran Garcia a, logiquement, le profil. On sera fixé très rapidement…