Le Sporting recale l'AS Monaco pour Wendel !

Cet été, l'AS Monaco a vécu un été agité. En effet, Robert Moreno, le technicien espagnol a été démis de ses fonctions et a été remplacé par Niko Kovac, l'ancien coach du Bayern Munich. Mais ce n'est pas tout. Paul Mitchell, ancien grand manitou de la galaxie Redbull, a été nommé directeur sportif et donc grand patron du mercato. Kevin Volland est l'arrivée notable en Principauté et est chargé d'aider Ben Yedder sur le front de l'attaque.

Le défenseur de Reims, Axel Disasi, est lui aussi arrivé. Mais ce n'est pas tout. En effet, les Monégasques cherchent à se renforcer au poste de milieu central et ont mis sur leur liste de courses l'international des moins de 22 ans Brésiliens Wendel. Le droitier évolue à l'heure actuelle au Sporting CP, au Portugal et son contrat court jusqu'au 30 juin 2023 (il touche au Portugal 73.000 euros par mois).

15 M€ offerts

Arrivé à Lisbonne voici trois années en provenance du Brésil (Fluminense), il s'est imposé dans son équipe et a joué 36 rencontres la saison passée (34 titularisations), a marqué quatre buts et donné tout autant de passes décisives. Sa valeur actuelle flirte avec les douze millions d'euros, mais la formation portugaise en demande plus pour son joueur de 23 ans (1,80 m, 66 kg).

C'est en tout cas ce qu'on apprend ce lundi dans Record. En effet, l'écurie de Lisbonne a refusé une offre de l'AS Monaco de quinze millions d'euros pour son élément. Aussi talentueux soit-il, les dirigeants du club du Rocher ne comptent pas aller au-delà de cette proposition, jugée faible par leurs homologues portugais. Pour rappel, les Lisboètes réclament pas moins de 25 M€ pour leur protégé. Reste maintenant à connaître les alternatives de Paul Mitchell pour ce poste, alors qu'on parlait, il n'y a pas longtemps, de Marcelo Brozovic.