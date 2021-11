MU : les joueurs surpris par la semaine de repos accordée par Ole Gunnar Solskjaer

Dans une équipe en crise comme Manchester United, qui dit trêve internationale, dit occasion pour le groupe de travailler le plus possible pour revenir en forme physiquement et psychologiquement après la coupure. Mais son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ne voit pas les choses du même œil. D'après les informations du Daily Mail, le technicien norvégien aurait accordé une semaine de repos à ses joueurs et à son staff, et ce malgré la mauvaise série que connaissent les Red Devils en championnat (1 victoire sur les 6 derniers matches).

Le tabloïd anglais ajoute que l'effectif a été surpris de cette décision prise par leur coach, qui s'est déjà envolé pour la Norvège en compagnie de ses proches lundi. Des internationaux devront néanmoins encore se rendre à Carrington durant cette trêve, comme Raphaël Varane (blessure aux ischio-jambiers), Marcus Rashford (grippe) et dernièrement Paul Pogba (blessure à la cuisse), de retour en Angleterre après avoir rejoint les Bleus à Clairefontaine.