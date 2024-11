Real Madrid : Carlo Ancelotti explique la méforme inquiétante de Kylian Mbappé

On n’ira pas jusqu’à dire que le Real Madrid a été trompé sur la marchandise, mais les débuts de Kylian Mbappé en Espagne exhalent quand même quelques relents d’inachevé. Si ses statistiques brutes restent honorables (18 matches, 9 buts, 2 passes décisives), le champion du monde 2018 ne gonfle pas encore assez le secteur offensif de son équipe en termes d’impact et de fluidité. Mercredi face à Liverpool (0-2), il a encore personnifié le naufrage des Merengues en récoltant la note de 1,5 sur notre site.

Une performance marquée d’imprécisions, d’approximations, et même d’un penalty raté, alors qu’il évoluait pourtant à son poste préférentiel en l’absence de Vinicius : dans le couloir gauche. Présent en conférence de presse ce samedi, son entraîneur Carlo Ancelotti a reconnu qu’il n’était pas au mieux actuellement : «il est conscient qu’il doit faire mieux, mais lui et tout le monde, a rappelé l’Italien à la veille de recevoir Getafe ce dimanche (16h15). Il faut continuer à le soutenir et penser que c’est un problème collectif, et non pas individuel. La dynamique de l’équipe en championnat s’est améliorée.»

Ancelotti reconnaît que Mbappé n’est pas au top

Un collectif pas à la hauteur, des blessures en cascades, un manque de repères lié à son positionnement. Voilà un tas de raisons qui peuvent expliquer la méforme de Kylian Mbappé selon l’entraîneur italien : «le problème de Mbappé est le problème que nous avons tous. On se cherche pour trouver notre meilleure version, moi y compris. Je le répète, le problème vient de l’équipe, qui n’a pas réussi à trouver une certaine continuité depuis le début de saison. On doit tout faire pour nous améliorer, ce qui n’est pas le cas. Oui, Mbappé peut mieux jouer, mais nous pouvons tous mieux jouer», a poursuivi Il Mister.

«Je pense que Mbappé est plus habitué à jouer à gauche, et Vini se rend compte qu’il est aussi très dangereux dans l’axe. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ils savent très bien qu’ils peuvent interchanger leurs positions», a conclu l’Italien. Demain, Kylian Mbappé devrait bien être titulaire face à Getafe selon la presse espagnole. Et une nouvelle fois à gauche, comme face à Liverpool. En l’absence de Vinicius, toujours blessé, il serait bien inspiré de lancer sa saison, sous peine de voir le public madrilène perdre patience. Certains ont d’ailleurs déjà commencé à brûler son maillot…