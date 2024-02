PSG - Rennes : les compositions officielles

La 23e journée de Ligue 1 se poursuit avec le PSG qui accueille Rennes au Parc des Princes. Très largement leader au classement avec 10 points d’avance sur son dauphin brestois, le club de la capitale n’a plus connu la défaite en championnat depuis mi-septembre. De son côté, le club breton est 7e et peut intégrer le top 6 synonyme d’Europe en cas de succès ce dimanche en terres parisiennes. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Luis Henrique fait dans le classique avec un 4-3-3. Donnarumma est présent dans le but, Hakimi, Danilo, Hernandez et Beraldo sont aligné en défense. C’est au milieu de terrain que les changements sont notables avec les présences de Fabian, Vitinha et Lee alors que le trio Barcola-Mbappé-Dembélé est choisi en attaque. Chez les visiteurs, Julien Stéphan change de nombreux joueurs par rapport à l’équipe qui s’est imposée face à l’AC Milan. Le trio Salah-Gouiri-Kalimuendo aura pour mission de peser sur la défense parisienne.

Les compositions

PSG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, L.Hernandez, Beraldo - Fabian, Vitinha, Lee - Dembélé, Mbappé ©, Barcola

Rennes : Mandanda© - G.Doué, Wooh, Belocian, Saidu - Blas, Santamaria, D.Doué - Salah, Gouiri, Kalimuendo

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent jusqu’à 85€ offerts et 15€ sans dépôt avec le code FM15 pour parier sur la rencontre PSG-Rennes. Un premier but de Ramos peut vous rapporter jusqu’à 425€.