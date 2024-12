Mercato OM : à quoi joue Chancel Mbemba ?

«J’ai un contrat avec Marseille, enchaîne-t-il. J’espère (partir) en janvier, quand Dieu le veut. Mais quand Dieu ne décide pas… ce sont les humains. Les humains sont compliqués, chacun regarde ses intérêts. Mais le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde.» Interrogé à l’issue du match perdu de sa sélection nationale face à Guinée le 16 novembre dernier, Chancel Mbemba s’était livré au micro de Canal+ Afrique au sujet de son avenir.

Pourtant, si dans les paroles l’envie de partir cet hiver est présente dans l’esprit du roc congolais qui a disputé son dernier match avec l’OM depuis le 19 mai dernier, ce dernier n’est pas prêt à tout pour quitter sa prison dorée marseillaise où il émarge à 320 000 € par mois. En effet, après avoir refusé Nice et Al Shabab l’été dernier puis Montpellier au mois de novembre, le défenseur marseillais a balayé d’un revers de la main l’approche du Stade Rennais à son encontre ces derniers jours. Un deuxième refus de la part de Mbemba après celui de l’été dernier où il avait déjà dit non au club Rouge et Noir qui voyait en lui l’homme idoine pour stabiliser sa défense.

Le projet rennais et la perspective d’évoluer sous les ordres de Jorge Sampaoli n’ont pas vraiment séduit le principal intéressé qui n’a pas vu sa position évoluer d’un iota par rapport à l’été dernier comme l’a d’ailleurs très bien expliqué Pablo Longoria la semaine dernière. «Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club.»

L’OM réclame 3 M€ pour le transfert de Mbemba et ne fera aucun cadeau

Comprenez que rien ne fera changer l’OM dans ses intentions au sujet de l’ancien défenseur du FC Porto aujourd’hui âgé de 30 ans. Soit il part, soit il reste à l’écart jusqu’à la fin de son contrat l’été prochain c’est en substance ce qui a été communiqué par le club au joueur. Concernant le marché, l’OM, n’entend pas brader son joueur et a fixé un prix aux clubs intéressés, à savoir 3 M€ selon nos informations. Encore faut-il que l’international congolais, qui fait d’ailleurs partie des onze meilleurs joueurs africains de l’année, soit réceptif aux approches dont il fait l’objet.

Aux dernières nouvelles, le FC Nantes pourrait tenter une approche. Pas sûr pour autant que les Canaris, qui sont dans une dynamique sportive bien plus préoccupante que celle du Stade Rennais, aient plus de succès que son voisin breton… Le mois de janvier s’annonce bien long pour Chancel Mbemba qui pourrait toutefois profiter de son futur statut d’agent libre pour négocier sa future destination qui pourrait être le Moyen-Orient… À suivre.