Mercato : Chancel Mbemba parti pour rester à l’OM !

Et si l’aventure de Chancel Mbemba à l’OM n’était pas encore terminée ? Alors que le club phocéen et Roberto De Zerbi ont clairement indiqué durant l’été qu’ils ne comptaient plus sur le roc défensif congolais, ce dernier est toujours un joueur de l’Olympique de Marseille en ce 2 septembre 2024. Cela ne vous aura pas échappé, mais il est donc plus possible pour lui de rejoindre un autre club français depuis le 30 août à 23h sauf en qualité de joker, ce qui n’est à l’heure actuelle pas vraiment d’actualité.

Pourtant, l’ancien défenseur du FC Porto ne manquait pas d’approches concrètes, que ce soit le Stade Rennais ou l’OGC Nice. Mais à chaque fois, Mbemba repoussait les approches. Tout laissait alors penser qu’il attendait une offre d’Arabie saoudite. Déjà intéressé l’été dernier, le n°99 marseillais était resté sur la Canebière pour une seconde saison disputant notamment 25 matches de Ligue 1.

Chancel Mbemba refuse une belle offre d’Al Shabab

Il y a une dizaine de jours, Al Ittihad avait coché son nom sans aller plus loin comme nous vous l’avions révélé. En fin de semaine dernière, c’est Al Shabab qui s’est manifesté allant même jusqu’à faire une offre ferme et concrète au joueur, à savoir 4 M€ de salaire par an assorti d’une prime à la signature de 2 M€. Visiblement pas suffisant aux yeux du joueur qui a demandé de son côté 5 M€ de salaire par an et 3 M€ de prime à la signature. Un montant qu’Al Shabab n’était visiblement pas prêt à mettre pour Mbemba qui a finalement mis un terme aux négociations selon nos informations.

Le joueur, qui n’a visiblement pas d’autres alternatives, est donc parti pour rester à Marseille. Sanctionné d’une retenue sur salaire d’une dizaine de jours après un dérapage contre Ali Zarrak, dirigeant et bras-droit de Medhi Benatia, le défenseur, aujourd’hui âgé de 30 ans, risque d’être cantonné à la réserve pour une durée indéterminée lui qui termine son contrat à Marseille en juin 2025…