OM : Al-Ittihad pense à Chancel Mbemba

Le temps presse et l’OM l’a bien compris. La Ligue 1 ayant repris ses droits le week-end dernier, le club phocéen souhaite placer Roberto De Zerbi dans les meilleures conditions, et ce, le plus tôt possible. C’est pour cette raison qu’au rayon des arrivées, 10 nouvelles têtes ont fait leur apparition, à sa demande. «Je suis content des joueurs recrutés, ceux qui sont restés. Il y a 2-3 choses à faire, mais on a fait un bon travail d’équipe», soulignait De Zerbi hier en conférence de presse.

Parmi les «2-3 choses» en question, peut-être faisait-il référence à l’arrivée d’un numéro 9, toujours recherché après la grave blessure de Faris Moumbagna, ou encore au départ des lofteurs, résistants depuis le début de l’été. Parmi eux : Samuel Gigot, Jordan Veretout ou encore Chancel Mbemba. Pour le dernier cité, Rennes s’était un temps positionné, mais a finalement heurté sur le refus du joueur, non désiré par Roberto De Zerbi. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts : le joueur a été mis à pied après un dérapage contre Ali Zarrak, dirigeant et bras-droit de Medhi Benatia. Pas le premier, ni le dernier d’ailleurs.

Al Ittihad apprécie son profil

Selon les informations de La Provence, l’OM ne souhaitait pas licencier son joueur, en fin de contrat dans un an, et l’avait finalement sanctionné d’une retenue sur salaire d’une dizaine de jours. Des relations passées du froid au polaire, mais voilà qu’une nouvelle information prend du sens ces dernières heures, concernant l’avenir du Congolais. Selon nos indiscrétions, le club saoudien d’Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema, N’Golo Kanté, Houssem Aouar ou encore Moussa Diaby, cherche actuellement un défenseur central et apprécie grandement le profil de Mbemba qui a été mis tout en haut de la pile.

Des premières discussions ont eu lieu pour le joueur, déjà courtisé par l’Arabie saoudite ces derniers mois. Pour rappel, le club d’Al-Shabab l’avait déjà approché, et Mbemba s’était montré plus que réceptif à cet intérêt. Aujourd’hui, le défenseur de 30 ans ne peut plus faire la fine bouche : il n’a plus vraiment de solution, mais voit une possible opportunité de rebond dans le Golfe, financièrement forcément intéressante. Pour cela, Al-Ittihad doit d’abord se séparer d’un défenseur étranger, ce qui n’est pas un obstacle insurmontable. Une issue de sortie qui serait parfaite pour un Mbemba qui va forcément suivre avec attention les prochains jours. Hier, il avait visiblement plus l’esprit tourné vers Kinshasa, où il vient d’être convié avec la sélection congolaise, malgré son statut précaire en club.