Vente OM : les dessous du dossier porté par Mourad Boudjellal

« Je confirme que je suis porteur d’une offre pour le club de l’OM de fonds du Moyen-Orient. De fonds étatiques et privés qui proviennent du pétrole, de l’eau, de l’énergie et qui sont portés par un homme d’affaires tunisien très important. Il y a une banque privée d’affaire qui est mandatée pour faire une offre de rachat à M.McCourt. » En annonçant une future proposition pour le rachat de l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a jeté un pavé dans la mare. L'ancien président du RC Toulon, serait donc porteur d'un projet pharaonique qui reposerait sur des investisseurs du Moyen-Orient.

Ce vendredi soir, l'Equipe nous en apprend davantage sur les coulisses de cette opération. Le quotidien qui a interviewé Boudjellal révèle ainsi que la figure de proue de ce projet serait un certain Mohamed Ayachi Ajroudi. Cet homme d'affaires franco-tunisien âgé de 68 ans réside en Arabie Saoudite. Les fonds proviendraient donc de cet état désireux d'hisser l'OM vers les sommets. Ce projet se serait accéléré jeudi à Paris, lors d'une rencontre entre Boudjellal et les investisseurs à l'hôtel George V.

Les futurs investisseurs veulent investir massivement à l'OM

« J'ai rencontré les investisseurs pendant tout l'après-midi dans un appartement du VIIIe arrondissement de Paris, puis une bonne partie de la nuit dans l'hôtel George V, à Paris. On m'explique que le projet de rachat de l'OM va se faire, que les fonds sont réunis et que je dois absolument porter ce projet. Il m'a été demandé d'annoncer qu'une offre de rachat allait être effectuée à Frank McCourt, » confirme ainsi l'intéressé. En marge de cette entrevue au sommet entre les deux parties, la banque Rothschild est mandatée pour nouer les contacts avec Frank McCourt actionnaire majoritaire du club phocéen. Toujours selon l'Equipe, les futurs investisseurs seraient disposés à mettre sur la table quelques 500 millions d'euros qui pourraient grimper jusqu'à 800 millions d'euros !

« Quand on aspire faire une offre d'achat et gérer l'OM, il faut avoir les moyens. Selon nos informations, McCourt a 42 millions de compte courant, on a budgétisé une perte à 201 millions exactement, qu'il faudra combler. Il y aura une proposition et sans doute des discussions qui, je l'espère, vont aboutir. C'est un beau projet. McCourt a les cartes en main. C'est à lui d'appuyer sur le bouton. Il sait s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle pour lui, » renchérit Boudjellal. L'ancien boss du RCT a également précisé que cette offre serait formulée à Frank McCourt en début de semaine prochaine. Ce dernier donnera-t-il une issue favorable à l'offre saoudienne ? La Canebière est déjà en ébullition...