Manchester City : la réaction euphorique du héros Rodri

Il fallait avoir le nez bien creux pour pronostiquer un but de Rodri ce soir face à l’Inter Milan en finale de Ligue des Champions. Mieux, l’Espagnol a été l’unique buteur de la rencontre, assurant le premier sacre dans la compétition reine en Europe de Manchester City dans son histoire. Pourtant passé à côté de sa première période, l’ancien de l’Atlético Madrid s’est réveillé suite à son but et a exprimé sa fierté au micro de BT Sports : «Je suis très ému. C’est un rêve qui se réalise. Ces gars le méritent, toutes ces personnes-là autour, le méritent, elles attendent depuis je ne sais combien de temps, 20, 30 ou 40 ans… Cela ne fait que 4 ans que je suis là, mais on le mérite. Ces dernières années, on était si proches.»

Conscient de son premier acte raté, le milieu de 26 ans ne s’est pas épargné : «J’ai joué comme une me.., j’étais pas bon en première mi-temps. Mais je me suis dit qu’il fallait que je passe au-dessus de ça et au final j’ai marqué. C’est comme ça une finale, il y a beaucoup de tension. Incroyable !»

