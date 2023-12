PSG : Fabián Ruiz out jusqu’à la fin de l’année ?

Une nouvelle tuile pour le Paris Saint-Germain. Si le club de la capitale s’est offert le scalp du HAC (2-0) lors de la 14e journée de L1, les hommes de Luis Enrique ont perdu Fabián Ruiz sur blessure. Touché à l’épaule et remplacé dès les premiers instants de la rencontre par Manuel Ugarte, l’Espagnol, victime d’un malaise, semblait grandement souffrir avant de quitter la pelouse du Stade Océane. Présent en conférence de presse, le technicien parisien assurait de son côté que son protégé avait «très mal» alors qu’Arnau Tenas, sans réelles nouvelles de son partenaire, louait lui les qualités de l’ancien milieu de terrain du Napoli en zone mixte.

La suite après cette publicité

Le club de la capitale a, de son côté, communiqué sur la blesssure de son international de la Roja (21 sélections, 1 but), sans pour autant donner de durée d’indisponibilité précise : «Sorti à la 8e minute du match face au Havre AC ce dimanche 3 décembre 2023, Fabián Ruiz souffre d’une luxation de l’épaule droite, sans fracture. Des examens complémentaires seront réalisés dans les prochains jours pour évaluer la durée de son indisponibilité.»Avec l’hypothèse de ne plus le revoir avant la fin de l’année 2023, tout comme Warren Zaïre-Emery lui aussi out, le PSG voit donc son milieu décimé à quelques jours d’un déplacement décisif à Dortmund…