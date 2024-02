Carlo Ancelotti va sacrifier une star pour Kylian Mbappé, retournement de situation pour Josuha Kimmich au Bayern Munich

Ancelotti cherche une place pour Mbappé

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé ne fait plus vraiment de doutes, la presse espagnole veut savoir comment ce Real va jouer avec le champion du monde dans ses rangs ! Selon AS, «Ancelotti cherche une place pour Mbappé.» Pour le quotidien, «l’Italien disposera de trois systèmes pour réussir à incorporer le Français, une fois sa signature actée.» Le premier consiste à installer un traditionnel 4-3-3 avec un trio d’attaque composé de Vinicius, Mbappé et Rodrygo, plaçant ainsi Bellingham au milieu de terrain. Sauf que le média madrilène estime que les deux options suivantes pénaliseraient Rodrygo, que ce soit en 4-2-3-1 ou 4-4-2 car les joueurs alignés ne varient pas : Valverde, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Mbappé et Vinicius ! Bref, Ancelotti cherche la meilleure solution mais pourrait bien mettre Rodrygo sur la touche pour faire de la place au Galactique qui devrait s’engager, libre, en juin prochain, avec le club de la capitale espagnole. Réponse la saison prochaine !

Kimmich pourrait changer ses plans

Le départ de Thomas Tuchel du banc du Bayern Munich pourrait rebattre les cartes concernant l’avenir de certains cadres du club, dont Joshua Kimmich, comme l’indique l’Abendzeitung de Munich avec une «possibilité de libération conditionnelle pour Kimmich» ! Ce changement de coach pourrait donc profiter à Kimmich ou à d’autres cadres pour se relancer dont Matthijs de Ligt, ou encore Leon Goretzka et Serge Gnabry. On rappelle que Kimmich est courtisé un peu partout en Europe et voudra peut-être se lancer un nouveau défi dans sa carrière… Affaire à suivre !

Le Barça espérait mieux face à Naples

Le FC Barcelone est allé faire match nul contre le Napoli (1-1), hier soir. Un résultat décevant pour les Blaugranas qui auraient certainement mérité mieux. Mais pour le journal Sport, l’essentiel est ailleurs, c’est «un pas en avant. Lewandowski a donné l’avantage au Barça, mais Osimhen a égalisé sur la seule frappe cadrée du Napoli. La décision se fera à Montjuic le 12 mars. Xavi admet que l’équipe a manqué de combativité à 0-1 : "Il nous a manqué ce moment pour calmer le jeu, mais c’est la Ligue des champions"», a jugé le coach catalan. Mundo Deportivo estime qu’on n’en a «pas vraiment eu pour notre argent» hier, le match a été assez pauvre mais aurait mérité mieux. «Le Barça a signé un match nul qui aurait mérité d’être gagné en raison de ses occasions et de sa domination.» Pour Marca, «le Barça manque de couleur. Il était bien supérieur et aurait dû gagner le match, mais c’est à Montjuic que cela se décidera. Lewandowski a inscrit son cinquième but en quatre matches.» Mais L’Esportiu résume peut-être le mieux le sentiment qui règne ce matin en placardant que ce Barça est «frustré» ! Le club blaugrana conserve, tout de même, toutes les cartes en main pour son avenir dans cette compétition.