PSG - Le Havre : que retenir de la prestation des jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ?

De retour de Birmingham après une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, acquise dans la douleur, le Paris Saint-Germain, leader et d’ores et déjà champion de France, accueillait Le Havre, 16e au coup d’envoi et pleinement engagé dans la course au maintien. Une affiche des extrêmes qui permettait à Luis Enrique d’opérer un large turnover avec les titularisations de Safonov, Hernandez, Lee, Ramos mais également des deux Titis parisiens : Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu. Aligné sur le côté droit de l’attaque francilienne, le premier cité fêtait ainsi sa 8e apparition de la saison avec le groupe professionnel.

Mbaye volontaire, Mayulu décisif

Encouragé par Désiré Doué, auteur d’une nouvelle masterclass, avant le coup d’envoi, le jeune ailier de 17 ans ne tardait pas à se mettre en évidence. Plein d’envie et disponible pour ses partenaires, le gamin de Trappes multipliait ainsi les déboulés dans son couloir droit (2 dribbles réussis sur 3 tentés), sans pour autant trouver la réussite dans son dernier geste, à l’image de sa frappe trop écrasée au quart d’heure de jeu malgré une position idéale. Coupable de plusieurs pertes de balle (15 au total) et régulièrement bougé dans le duel (4/12), Mbaye cédait finalement sa place à l’heure de jeu (remplacé par Vitinha) sous les clameurs du Parc des Princes, séduit par l’état d’esprit et la combativité de son numéro 49. Une nouvelle sortie précieuse dans son processus d’apprentissage du très haut niveau.

Présent dans l’entrejeu et fort d’une expérience déjà plus notable sous le maillot parisien (3 buts et 1 offrande en 21 matches toutes compétitions confondues), Mayulu a quant à lui confirmé l’étendue de son talent. Aux côtés de Kang-In Lee et Désiré Doué, le natif du Blanc-Mesnil, lié au PSG jusqu’en juin 2027, a parfaitement tenu son rang. Autoritaire dans le duel, précis dans ses transmissions et intelligent dans ses déplacements, il ne pouvait finalement regretter que son manque de réussite aux abords de la surface havraise. Régulièrement mis en échec par un Mathieu Gorgelin en état de grâce malgré les deux buts encaissés, Mayulu parvenait toutefois à se montrer décisif au retour des vestiaires en offrant un caviar à Ramos pour le but du break (50e).

Luis Enrique a apprécié le spectacle !

Tout proche d’inscrire le troisième but parisien sans une nouvelle parade de Gorgelin (62e), le numéro 24 concluait finalement sa sixième titularisation en Ligue 1 avec 4 duels remportés, 100% de tacles réussis, 93% de passes réussis, 2 ballons récupérés et 1 interception. Une copie solide sur laquelle revenait l’intéressé au coup de sifflet final, évoquant plus globalement sa trajectoire dans la capitale française. «J’ai appris de tout le monde, j’ai essayé de prendre exemple sur tout le monde, de prendre tous les conseils. Le coach est incroyable, surtout avec les jeunes. On a beaucoup de conseils, c’est un très bon coach. J’ai fait le maximum pour aider l’équipe».

Relancé sur ses ambitions, Mayulu a alors déclaré : «apprendre à fond, continuer de progresser, et le coach me fera confiance». Avant de conclure sur de possibles minutes à disputer sur la scène européenne : «on espère, c’est le coach qui décidera. On va continuer de s’entraîner à fond et de progresser !» Interrogé sur la performance de ses deux Titis en conférence de presse, Luis Enrique en profitait, de son côté, pour les encenser : « j’ai adoré les deux. Senny a plus de poids dans l’équipe, il est intégré. Il a été superbe aujourd’hui. Mbaye, pareil je le félicite, il n’a que 17 ans mais il a beaucoup de qualités et il me plaît. Il est prêt.» avouait dans un premier temps l’ancien sélectionneur de la Roja avant de complimenter plus généralement l’ensemble de ses hommes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 77 29 +55 24 5 0 82 27 16 Le Havre 27 30 -31 8 3 19 33 64

«Je suis très satisfait parce que j’ai fait beaucoup de remplacements. C’était un match qui demandait de la tranquillité, de la concentration et les joueurs ont très bien fait dès le début avec un rythme vraiment impressionnant, avec et sans le ballon. Je suis très content, je connais ce genre de matches après la Champions League. Je félicite mes joueurs et l’équipe. Cela parle de l’intelligence des joueurs. On a vu des joueurs qui ont changé (de poste) et qui ont joué dans plusieurs positions, ils sont très versatiles. Ce sont des joueurs très intelligents. On a besoin de faire des changements si on veut changer les choses dans le match». À Paris, tous les voyants sont actuellement au vert, même chez les plus jeunes…