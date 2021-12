Chelsea : Malang Sarr pisté par le Torino

Parti libre de Nice durant l'été 2020 pour rejoindre Chelsea, le roc défensif tricolore Malang Sarr déchante. Auteur d'un prêt peu convaincant à Porto (8 apparitions en première partie de saison puis une intégration dans la réserve des Dragaoes), l'ancien international Espoirs français de 22 ans ne joue que très peu chez les Blues (4 apparitions toutes compétitions confondues).

Et ce n'est pas sa dernière performance catastrophique face au Zenit cette semaine en Ligue des Champions (3-3) qui va le rassurer sur son futur temps de jeu à Chelsea, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club londonien. Un nouveau prêt est envisagé pour cet hiver. Et selon nos informations, le Torino, actuel 13e de Serie A, est intéressé par son profil. D'autres écuries italiennes et allemandes sont également dans le coup.