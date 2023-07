Le Real Madrid a fait une plus-value de 400 M€, l’Italie traumatisée par la décision de la Juventus avec Leonardo Bonucci

Le Real Madrid vaut son pesant d’or

En Espagne, on va s’intéresser au Real Madrid où AS nous rapporte que le club merengue est vraiment un club à part et que les dirigeants sont assis sur un véritable pactole ! «Le prix de Madrid est en hausse. Le pari sur les jeunes joueurs est très rentable pour le club : l’effectif actuel vaut 400 millions de plus que ce qu’il a coûté.» En gros, l’équipe actuelle a coûté 597,5 M€, mais sa valeur est de 980,5 M€. L’équipe merengue est la quatrième équipe avec la valeur marchande la plus élevée selon le site Transfermarkt, seulement derrière Manchester City, Arsenal et le PSG. Bref, le Real Madrid est en train de se construire un effectif XXL, déjà opérationnel, mais qui vaudra extrêmement cher et sera très fort dans les prochaines années.

Bonucci sur le départ

En Italie, le tremblement de terre qui a secoué la Juventus hier fait les gros titres. La Vieille Dame a décidé de mettre à la porte l’un de ses cadres emblématiques : Leonardo Bonucci ! Comme le placarde La Gazzetta dello Sport ce matin : «Bonnucci dehors. Le club tourne la page.» La Juve a en effet communiqué au joueur son choix de ne plus compter sur lui après douze ans de bons et loyaux services. À un an de la fin de son contrat, le champion d’Europe 2021 va donc devoir se trouver un nouveau club. Pas très classe quand on sait que Bonucci avait indiqué que cette saison était sa dernière avant sa retraite.

L’Arabie saoudite fait son marché en Angleterre

En Angleterre, là aussi le mercato fait couler beaucoup d’encre ! Et ce matin, le Daily Star nous apprend que deux stars de Premier League sont dans le viseur de l’Arabie saoudite. En effet, Fabinho et Riyad Mahrez pourraient quitter l’Angleterre pour la Saudi Pro League. Selon le tabloïd, le milieu de terrain des Reds pourrait faire l’objet d’une offre de 45M€ de la part d’Al-Ittihad, le club de Karim Benzema et N’Golo Kanté. À Manchester City, Riyad Mahrez pourrait lui filer à Al Hilal. Le club va faire une offre de 35 M€ aux Citizens alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025. Mais comme l’indique le Daily Star, Pep Guardiola va parler à son joueur car il ne veut pas le laisser filer et espère le conserver une saison de plus.