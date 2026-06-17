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Ligue 1

OM : audition devant la DNCG reportée !

Par Aurélien Léger-Moëc
Stéphane Richard, le nouveau président de l'Olympique de Marseille @Maxppp

L’Olympique de Marseille a pris connaissance des sanctions infligées par l’UEFA ce mercredi. Et elles vont forcément jouer sur le budget de l’année à venir. Or, le club phocéen devait se présenter devant la DNCG dès demain, jeudi !

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Dès lors, les dirigeants ont demandé à repousser l’audition devant le gendarme financier de la Ligue 1, pour ajuster son dossier suite aux sanctions de l’UEFA. Ce qui a été accordé par l’organe de contrôle. Le rendez-vous est ainsi décalé au 23 juin, rapporte L’Equipe.

Pub. le - MAJ le
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