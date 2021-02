Ligue des Champions : Chelsea s'impose contre l'Atlético

Outre la confrontation entre le Bayern Munich et la Lazio au Stade Olympique de Rome, un autre huitième de finale aller de la Ligue des Champions se jouait ce mardi soir. Il opposait l'Atlético Madrid de Diego Simeone au Chelsea de Thomas Tuchel, l'ex-entraîneur du Paris SG, à la National Arena de Bucarest en Roumanie. Une opposition de style entre une formation espagnole qui caracole en tête de la Liga et des Blues qui retrouvent quelques couleurs depuis l'arrivée du technicien allemand.

Et on a vu ce à quoi on s'attendait. Une domination sans partage de Chelsea et une défense hermétique de l'Atlético. En première période, Werner, par deux fois, n'a pas réussi à trouver le chemin des filets soit en ratant le cuir, soit en tombant sur Oblak. En seconde période, on a pu observer la même chose. Sauf que Suarez (56e) et Joao Felix (58e) n'étaient pas loin d'ouvrir la marque. Finalement, les Blues ont trouvé le chemin des filets sur un sublime retourné acrobatique d'Olivier Giroud. Avec cette victoire, sur la plus petite des marges, Chelsea prend une option, mais sera amputé de Mason Mount et Jorginho au match retour à cause d'accumulation de carton.