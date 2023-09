L’Atlético de Madrid a identifié le successeur d’Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

De retour après une expérience mitigée au FC Barcelone, Antoine Griezmann aura mis un peu moins de deux saisons avant de reconquérir le cœur des supporters de l’Atlético Madrid et de redevenir un élément incontournable de l’effectif de Diego Simeone. Au terme d’un exercice 2022-2023 bouclé avec succès (16 buts, 18 passes décisives en 48 rencontres toutes compétitions confondues), le meneur de jeu français est toujours indispensable aux Colchoneros cette saison (3 matchs, 3 titularisations). Mais bien que son contrat expire en juin 2026, l’international tricolore pourrait prendre la poudre d’escampette l’été prochain.

Cet été, il a été question d’un possible départ d’Antoine Griezmann en Arabie saoudite dans la mesure où Al Nassr lui a fait les yeux doux. Puis l’improbable rumeur liée à un transfert au Paris Saint-Germain ainsi que la tentation de terminer sa carrière en Major League Soccer sont venues donner un peu plus de poids à ses envies d’ailleurs. Ainsi, Sport avance que l’Atlético Madrid s’activerait déjà en coulisses pour lui trouver un digne héritier et aurait identifié Federico Chiesa. Mais pour le joueur de la Juventus Turin, les Colchoneros vont devoir mettre la main au chéquier car son prix est estimé à 60 M€.