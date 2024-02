Kylian Mbappé a préféré le Barça au Real Madrid

Ce n’est pas une nouveauté ; on le sait, le Barça suivait aussi Kylian Mbappé en 2017, au moment où le joueur a choisi de s’engager en faveur du PSG. Et le futur Madrilène était, selon les informations de la Cadena SER, plus intéressé par le Barça que par le Real Madrid à l’époque.

La suite après cette publicité

Il estimait qu’il avait plus de chances de jouer en Catalogne qu’à Madrid, bien qu’il ait finalement donné son accord au Paris Saint-Germain. Il faut aussi noter que, toujours selon le média, le Barça préférait Ousmane Dembélé à l’époque et est donc allé au bout pour enrôler celui qui était à Dortmund plutôt que de se positionner concrètement sur Mbappé.