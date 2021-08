PSG : l'avenir de Kylian Mbappé bientôt mis sur la table

Alors que le Paris Saint-Germain est encore sous le feu des projecteurs avec l'arrivée de Lionel Messi cette semaine, le dossier Kylian Mbappé (22 ans) est encore la grande priorité des dirigeants parisiens avant le 31 août prochain, date de clôture du mercato. Nasser al-Khelaïfi l'a d'ailleurs fait comprendre lors de la conférence de présentation de l'Argentin, où il expliquait que «maintenant il n'y a pas plus compétitif que cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre (que de prolonger son contrat avec le PSG).»

Outre Messi, la prolongation de Neymar et les arrivées de Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Ramos, Leonardo et ses équipes travaillaient depuis de longs mois sur le nouveau contrat du natif de Bondy. Présent actuellement à l'entraînement depuis sa reprise après l'Euro 2020, Mbappé n'aurait toujours pas souhaité évoquer sa situation avec sa direction alors que L'Equipe annonce plusieurs réunions à venir pour régler ce dossier épineux.

Messi, pas un problème pour Mbappé ?

De son côté, Kylian Mbappé semblait déjà donner une réponse au recrutement parisien en mai dernier en avouant vouloir «sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi», au micro de Canal +. Toujours selon le quotidien sportif, l'ex-monégasque aurait toujours été heureux de voir un joueur comme Lionel Messi évoluer à ses côtés, mais il reste l'interrogation du Real Madrid.

Alors que Leonardo ne souhaite pas se séparer de son trio Messi-Neymar-Mbappé, le projet du Real Madrid pourrait être plus intéressant. ABC annonçait qu’un salaire annuel de 25 M€ et une prime à la signature de 40 M€ attendraient Mbappé à l'issue de son contrat. Cependant, les Merengues souhaiteraient proposer une offre dès cet été et offrir où il serait la grande star du club madrilène.