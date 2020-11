Le sort mitigé des pépites de la Liga

Le mercato estival a été assez maigre en Liga, et de façon globale, on déplore une certaine absence de galactiques dans le championnat espagnol. Le départ de Cristiano Ronaldo, couplé au déclin (relatif) de certaines autres stars de la Liga ont fait perdre de l'attractivité à nos voisins espagnols, dépassés par les écuries de Premier League dans ce domaine-là. L'occasion, tout de même, de voir de nouveaux visages à l'œuvre, et des jeunes être lancés de plus en plus tôt. Cette saison, la ligue ibérique affiche une sacrée fournée de pépites, plus qu'ailleurs en Europe probablement. Sur le papier du moins. Mais dans les faits, certaines s'en sortent mieux que d'autres.

Certains rookies impressionnent clairement. On pense forcément à Pedri, brillant avec le FC Barcelone. Le jeune Canarien, 17 ans seulement, s'offre des premiers pas réussis en Liga. Sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences ont séduit tout le monde, en Catalogne et même dans le reste du pays. Mais il n'est pas le seul petit nouveau à tirer son épingle du jeu. Yunus Musah, 17 ans lui aussi, fait des débuts remarqués en championnat. Profitant des nombreux départs estivaux, le jeune milieu américain (il vient d'être sélectionné pour la première fois) s'est fait une place dans l'équipe de Javi Gracia sur le côté droit, où sa puissance physique, son audace et ses efforts défensifs plaisent beaucoup. En terres basques, vivier et fournisseur de pépites depuis la nuit des temps, Jon Morcillo (Athletic) s'est imposé en tant que titulaire sur l'aile gauche. Du haut de ses 22 ans, l'Espagnol est le seul rayon de soleil dans un panorama très sombre à Bilbao. Chez les voisins de la Real Sociedad, Martin Zubimendi (21 ans) prend du gallon match après match devant la défense.

La confirmation pour beaucoup

D'autres confirment, voire font même mieux que confirmer. C'est le cas de João Félix, qui, après une première saison d'adaptation, est probablement le meilleur joueur de la Liga actuellement. Le Portugais s'est emparé du rôle de leader offensif de l'équipe rojiblanca, et régale tous les trois jours. Quant à Ansu Fati, il évoluait également à très bon niveau avant sa malheureuse blessure au ménisque. L'international espagnol était devenu un des rares indiscutables des compositions du Néerlandais. Du côté de la Real Sociedad également, Ander Barrenextea, 18 ans seulement, s'affirme comme l'un des tous meilleurs espoirs espagnols dans le secteur offensif, avec une capacité à faire mal sur son flanc gauche qui promet énormément en vue de l'avenir. Dans la banlieue madrilène, Marc Cucurella (22 ans) est toujours aussi intéressant à Getafe, prenant de plus en plus d'importance dans le jeu et commençant à assumer des tâches créatives depuis sa position d'ailier gauche. Enfin, Samuel Chukwueze (21 ans) poursuit sa progression linéaire à Villarreal.

En revanche, son coéquipier Alexander Isak a un peu plus de mal après un exercice dernier brillant. L'ancien des Txuri-Urdines, Martin Odegaard, n'a pour l'instant pas eu l'occasion de vraiment se montrer sous les ordres de Zinedine Zidane, en partie à cause de pépins physiques. Il pourrait pourtant être la solution aux soucis des Merengues au niveau de l'animation offensive. Il faut dire qu'il ne fait pas bon être un jeune espoir au Real Madrid en ce moment, puisque les deux Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo n'évoluant pas vraiment malgré des fulgurances de temps en temps. Autre pépite madrilène, bien que prêtée à Villarreal, Take Kubo (19 ans) n'a été titularisé qu'une fois en neuf rencontres de Liga. En revanche, il a fait l'unanimité dès qu'il a joué et tout porte à croire qu'il réussira à se faire une place dans le onze titulaire d'Unai Emery sous peu. L'autre grand espoir asiatique de la Liga, le Coréen Kang-In Lee, peine à enchaîner avec Valence. Du haut de ses 19 ans, il n'arrive pas vraiment à assumer ce rôle de nouvelle vedette de l'équipe, qui arrive très tôt, n'étant pas aidé par la mauvaise dynamique des siens. Quant au Mexicain Diego Lainez (20 ans), il est toujours cantonné à un rôle anecdotique au Betis, et ce malgré l'arrivée de Manuel Pellegrini.