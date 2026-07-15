Angleterre - Argentine : les compositions probables

Qui rejoindra l’Espagne en finale ? Réponse ce soir, avec cette deuxième demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine. Une superbe confrontation, marquée en plus de ça par une rivalité historique liée aux iles Malouines. Ce sera d’ailleurs la première opposition entre les deux pays depuis plus de 20 ans, et ce sera donc la première fois que Lionel Messi va affronter les Three Lions.

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La Pulga est donc attendue au tournant. Notamment parce que le joueur de l’Inter Miami peut dépasser Kylian Mbappé au classement des meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde 2026, les deux hommes ayant fait trembler à huit reprises jusqu’ici. Les Argentins rêvent de faire un back-to-back historique, alors que les Anglais eux veulent, enfin, mettre fin à leur disette, et ont des atouts conséquents pour faire mal à l’Albiceleste, à commencer par un Jude Bellingham en feu et un Harry Kane toujours aussi létal devant.

Du très beau monde sur la pelouse

Pour ce duel, Thomas Tuchel devrait aligner du classique. Pickford sera chargé de sécuriser les cages, protégé par une charnière Guéhi-Kosa qui tourne plutôt bien jusqu’ici. O’Reilly et Reece James occuperont les côtés de la défense. Dans l’entrejeu, place à Rice et Anderson, avec Jude Bellingham dans un rôle un peu plus avancé. Sur les ailes, place à Gordon et Saka, qui devraient être titulaires ce soir, et Kane sera en pointe de l’attaque.

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En face, Emiliano Martinez sera présent dans les cages, avec la traditionnelle ligne de quatre Tagliafico-Martinez-Romero-Molina devant lui. Scaloni va encore blinder l’entrejeu, avec Paredes, De Paul, Mac Allister et Enzo Fernandez. Devant, Julian Alvarez devrait encore être choisi pour accompagner Lionel Messi. Début des hostilités à 21h !