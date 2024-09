Tottenham - Arsenal : les compositions officielles

Jour de North London Derby à Londres ! Tottenham accueille Arsenal dans le cadre de la 4e journée de Premier League. Invaincus et actuellement 6e, les Gunners restent sur un frustrant match nul (1-1) face à Brighton. En face, les Spurs connaissent un début de saison mitigé, ils sont 13e du championnat avec seulement 4 points à leur compteur. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Mikel Arteta reste fidèle à son 4-3-3. Raya dans la cage avec une défense classique, Timber et White sur les côtés, Saliba et Gabriel dans l’axe. Au milieu, Jorginho et Trossard remplacent Rice (suspendu) et Odegaard (blessure), ils accompagnent Partey. En attaque rien de nouveau, Saka et Martinelli sont alignés avec Havertz. Chez les Spurs, on opte pour une équipe très offensive, Maddison et Kulusevski forment notamment le milieu de terrain avec Bentancur. Blessé lors des deux derniers matchs, Solanke est titulaire et sera épaulé par Son et Johnson en attaque.

Les compositions

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Kulusevski, Bentancur, Maddison - Johnson, Solanke, Son ©

Arsenal : Raya - White, Saliba, Gabriel, Timber - Jorginho ©, Partey, Trossard - Saka, Havertz, Martinelli