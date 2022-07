Mercato OM : Igor Tudor pourrait débarquer avec deux joueurs

La suite après cette publicité

Le mercato est toujours un sujet délicat. C'est d'ailleurs pour cette raison que Jorge Sampaoli a claqué la porte de l'OM. Pas satisfait par les plans mercato de sa direction, l'entraîneur argentin a décidé de s'en aller. Et c'est Igor Tudor qui va prendre sa place. L'Olympique de Marseille pourrait même officialiser sa nomination dans la journée.

Autant dire que Pablo Longoria a vite su rebondir, mais du côté des supporters, on attend toujours des recrues. Si Gigot et Touré sont déjà officiellement des joueurs marseillais et viendront renforcer une arrière-garde qui avait besoin de sang neuf, il faut aussi recruter au milieu et en attaque. Et visiblement, c'est en Italie que le président phocéen a l'intention de recruter et d'offrir ses deux premières recrues à son nouvel entraîneur.

Deux joueurs libres expérimentés

Comme l'indique le Corriere dello Sport, l'Olympique de Marseille est bien sur Dries Mertens. L'attaquant belge de 35 ans, en fin de contrat à Naples, est convoité un peu partout dans le monde, puisque Monaco et d'autres clubs au Mexique ou dans les pays du Golfe sont sur le coup. Sa priorité serait de rester en terres napolitaines et de signer un nouveau contrat avec les Partenopei, mais les Marseillais poussent.

L'autre piste du moment nous mène à Matias Vecino, le milieu de terrain uruguayen de l'Inter. L'information est ainsi lancée par El Desmarque, le média espagnol, qui explique que les Phocéens sont le principal concurrent de Valence pour le joueur de 30 ans, qui est lui aussi libre de tout contrat depuis la fin du mois de juin. Les Marseillais se seraient ainsi renseignés ces dernières semaines. Deux joueurs d'expérience qui pourraient être utiles pour la Ligue des Champions.