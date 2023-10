OM-OL : Gérald Darmanin tape du poing sur la table

Une fois encore, le football français a été témoin, et victime, de tristes scènes de violence. Cette fois, c’est Fabio Grosso qui en a été victime, puisque le tacticien italien a dû recevoir 12 points de suture après le jet d’une bouteille de verre. Forcément, les réactions se sont enchaînées dans la soirée et la classe politique s’est vite emparée de l’affaire. Gérald Darmanin, le Ministre de l’Intérieur, a donné son ressenti devant les caméras de BFM TV.

« C’est inacceptable. L’Equipe a titré "Abrutis", il n’y a pas mieux comme mot. On a cinq policiers blessés, neuf interpellations. Des gens qui se disent supporters, nés en France ont attaqué ce bus de l’équipe et ont blessé l’entraîneur et son adjoint mais aussi celui des supporters alors qu’il y avait 500 policiers et gendarmes mobilisés. Il y a eu 500 policiers pour un match de football. Est-ce qu’il n’y a pas une responsabilité des supporters, des clubs ? Hier, il y avait des motards, des policiers, des CRS qui encadraient des cars les bus de joueurs, de supporters. Ce n’est déjà pas très normal dans un monde classique. Des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d’un bus. Est-ce que vous pensez que c’est la responsabilité des policiers ? Non, c’est la responsabilité de ceux qui jettent la canette. Il ne faut pas inverser les valeurs. Nous espérons condamner durement ces personnes. Depuis le début de la saison j’ai interdit trois déplacements de supporters, notamment deux fois pour l’OM malheureusement. Il faut peut-être interdire plus systématiquement la venue de supporters dans les stades. Encore que là, c’était une équipe de football », a lancé le politicien. Difficile, cette fois, de lui donner tort…