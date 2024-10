Daniel Maldini fête sa première sélection avec la Squadra Azzura

La dynastie Maldini est sans aucun doute la plus mythique l’histoire du foot italien. Après son grand-père (Cesare) et son père (Paolo), c’est au tour du fiston Daniel de revêtir la tunique de la Squadra Azzura. Le jeune milieu offensif de Monza a disputé ce lundi à Udine, ses premières minutes avec la sélection nationale italienne face à Israël (victoire 4-1), une immense fierté pour le joueur de 23 ans formé au Milan AC.

«C’est une émotion forte, positive, je suis très heureux d’être entré et que le match se soit bien passé. Le match a toujours été sous contrôle jusqu’à leur but, puis nous avons été bons pour tenir le score avec maitrise et ça s’est vu. J’espère apporter un peu de qualité, même s’il y en a déjà trop, j’essaie d’aider autant que possible», a déclaré le joueur ciblé par l’Inter Milan et la Juventus après la rencontre. En équipe nationale depuis trois générations, la famille Maldini est définitivement un cas à part.