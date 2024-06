Euro 2024, Portugal : le message émouvant de Cristiano Ronaldo aux Portugais

Ce soir, le Portugal débute son Euro 2024 face à la République tchèque. Une compétition que rêve de remporter pour la deuxième fois un certain Cristiano Ronaldo. À 39 ans, la star de l’équipe lusitanienne est en tout plus motivée que jamais. CR7 vient d’ailleurs de poster un message pour appeler le peuple portugais à soutenir la Seleção das Quinas.

«Portugais, aujourd’hui commence un autre chapitre de notre histoire. Je me souviens avec tendresse de mon premier jour avec l’équipe nationale, un voyage plein de défis et de victoires. Aujourd’hui, j’ai l’honneur d’être aux côtés d’une équipe de champions, pleine de talent et de détermination. Avec la force et le soutien de tous, nous transformons les rêves en réalité. Battons-nous ensemble pour un autre triomphe. Unis, nous sommes inarrêtables. Allez le Portugal !», a-t-il posté sur ses réseaux sociaux.