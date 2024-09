Rennes - Lens : Wesley Saïd a entrevu la victoire

Scénario rocambolesque au Roazhon Park. Dominateur sur l’ensemble de la rencontre et en pole pour s’offrir un second succès de rang en Ligue 1, le Stade Rennais s’est fait surprendre dans le temps additionnel par Lens, ce samedi. Accrocheuse, la formation artésienne a profité d’une sortie approximative de Steve Mandanda sur un centre de Medina pour égaliser sur le fil par l’intermédiaire de l’entrant M’Bola Nzola (1-1). Miraculé, le club nordiste, qui a terminé la rencontre à dix contre onze, a donc pu conserver son invincibilité, pour le plus grand bonheur de Wesley Saïd. Invité à livrer son analyse sur la prestation des Sang et Or, l’attaquant lensois a même cru que son équipe pouvait l’emporter.

«C’était un match incroyable et compliqué face à une belle équipe rennaise. On était un de moins pour finir, mais on a puisé dans nos dernières ressources et on a réussi à égaliser. Le résultat est mérité dans l’ensemble. Ma rentrée ? J’ai essayé d’apporter de l’intensité. Le coach nous a dit à la pause que cela en manquait en première période et on a corrigé cela dans la deuxième. Je pense qu’on aurait même pu remporter le match», a concédé Wesley Saïd au micro de DAZN.