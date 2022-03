Un ancien joueur d’Arsenal part faire la guerre en Ukraine

L’ancien défenseur d’Arsenal Oleg Luzhny a rejoint l’armée ukrainienne pour défendre son pays contre la Russie. L’Ukrainien de 53 ans, qui a joué quatre saisons chez les Gunners et remporté notamment la Premier League en 2002, a raconté dans un entretien au Mirror son combat. « Comme tous les Ukrainiens dévoués, je suis maintenant en Ukraine avec tout notre peuple qui défend notre patrie. J'ai rejoint la Force de Défense Territoriale», a expliqué l’ancien joueur du Dynamo Kiev.

Luzhny a aussi évoqué la situation sur place et les dégâts que fait la guerre en Ukraine. « Des villes entières sont bombardées et détruites, les gens se retrouvent sans gaz, électricité, eau et nourriture. Mais notre nation est unie comme jamais auparavant. Nous n'abandonnerons pas, tout le monde essaie d'aider de la meilleure façon possible », a déclaré l’ancien footballeur qui a mis entre parenthèses sa carrière d’entraîneur pour défendre son pays.