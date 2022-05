Estoril : un cador d'Eredivisie passe à l'action pour Loreintz Rosier

Il y a quelques mois, Loreintz Rosier (23 ans) savourait sa saison réussie du côté d'Estoril au micro de Foot Mercato (31 apparitions en Liga Bwin, 3 réalisations, 1). Les performances du milieu de terrain français ont d'ailleurs tapé dans l'œil de clubs plus huppés.

A Bola explique dans son édition du jour que l'ancien du Paris FC et Sochaux, à qui il reste un an de contrat (juin 2023), est suivi de près par Feyenoord et Twente aux Pays-Bas. Nous sommes en mesure d'avancer que l'un de ces deux clubs cités est même déjà entré en contact avec son homologue portugais pour connaître les conditions d'un transfert du Tricolore cet été.