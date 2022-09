PSG : quand les joueurs réagissent à leur note sur FIFA 23

Alors que Fifa 23 sortira officiellement le 30 septembre prochain, les joueurs des différents clubs représentés dans le jeu ont, d'ores et déjà, eu l'opportunité de découvrir la note qui leur est attribuée par les développeurs de la célèbre simulation d'EA Sports. Et, pour certains, ces dernières ne reflètent pas vraiment la réalité. Respectivement affublés d'un 84 et d'un 83, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe se sont étonnés de leur note, affirmant qu'ils devraient en mériter une plus importante.

La suite après cette publicité

La crème de la crème 🇫🇷

Voici les meilleurs joueurs de la @Ligue1UberEats dans #FIFA23 💪



Découvrez plus de notes de la Ligue 1 ici ➡ https://t.co/lae9bVvoD8#FIFARatings pic.twitter.com/QC8dBbAfio — EA FIFA France (@EA_FIFA_France) September 16, 2022

Pourtant détenteur de la meilleure note de ce nouvel opus, Kylian Mbappé (91) a, pour sa part, ironisé sur ses statistiques défensives. Évalué à 36, le Français a déclaré : « Je sais que je ne suis pas le meilleur défenseur. Mais 36... C'est comme si je n'étais pas là quand on défend. Je vais prendre un café. Je presse un peu non ? » Et si la fiction n'était finalement pas si éloignée de la réalité ?