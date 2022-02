Liverpool : Jürgen Klopp salue le 150e but de Mohamed Salah

Buteur lors de la victoire de Liverpool contre Norwich (3-1), samedi après-midi lors de la 26ème journée de Premier League, Mohamed Salah (29 ans) a inscrit son 150e but sous les couleurs des Reds. Une performance remarquable qui n'est pas passée inaperçue, notamment pour son entraîneur Jürgen Klopp, dithyrambique à son sujet à l'issue de la rencontre : «personne n'aurait imaginé, lors de son premier but contre Watford (3-3, le 12 août 2017, ndlr), qu'il en aurait ensuite ajouté 149 autres. C'est vraiment très spécial. Je ne peux pas me souvenir de l'intégralité de ses buts, mais beaucoup d'entre eux me restent en mémoire. Celui d'aujourd'hui (samedi) était plutôt pas mal pour être honnête», a tout d'abord déclaré le technicien allemand avant de faire allusion à d'autres réalisations de l'Egyptien.

«Je me souviens de celui contre Chelsea quand il est rentré sur son pied gauche, avant d'envoyer un missile dans la lucarne opposée. Il y a également eu ceux avec des dribbles contre Manchester City et Watford. Et celui contre Manchester United sur une passe décisive d'Alisson. Son tout premier but contre Watford était peut-être le plus simple de tous ceux qu'il a inscrits ici. Si Luis Diaz pouvait en faire de même, après avoir marqué son premier but aujourd'hui (samedi), ce serait sympa». L'intéressé appréciera le discours élogieux...